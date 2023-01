Tennisser Van de Zandschulp ook naar laatste vier in India

Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in de halve finales van het ATP-toernooi van Pune. De nummer 35 van de wereld was bij de laatste acht met 6-4 6-2 te sterk voor de Duitse qualifier Maximilian Marterer, de mondiale nummer 159.

Van de Zandschulp maakte het al na ruim 67 minuten af op zijn eerste wedstrijdpunt, na een misser van Marterer. De Nederlander plaatste in totaal drie servicebreaks en kwam op zijn eigen opslag geen moment in de problemen. Hij verloor in de tweede set op zijn eigen service maar één punt.

Vrijdag neemt Van de Zandschulp (27) het in de halve eindstrijd op tegen de winnaar van het duel tussen Filip Krajinovic uit Servië en de Fransman Benjamin Bonzi.

Eerder op de dag schaarde Tallon Griekspoor zich zonder te spelen bij de laatste vier in India. De nummer 2 van Nederland hoorde vlak voor zijn kwartfinale dat zijn tegenstander Marin Cilic tijdens de warming-up geblesseerd was geraakt aan zijn rechterknie.

“Het is lang geleden dat er twee Nederlanders in de halve finales stonden. Laten we hopen dat we er een volledig Nederlandse finale van kunnen maken”, zei Van de Zanschulp na zijn tweede zege van het jaar. “Ik ben best blij met mijn optreden van vandaag. Ik serveerde best goed, liep door mijn servicegames en heb geen breakpoint tegen gehad.”

Voor het eerst sinds de zomer van 2004 staan er twee Nederlanders in de halve finales van hetzelfde toernooi. 18,5 jaar geleden bereikten Martin Verkerk en Dennis van Scheppingen de laatste vier in Amersfoort. Verkerk won het graveltoernooi in eigen land destijds.

De finale van het toernooi in India is zaterdag.