Toestand American-footballer Hamlin na hartstilstand nog kritiek

American-footballspeler Damar Hamlin ligt nog altijd in kritieke toestand op de intensive care van het ziekenhuis in Cincinnati. De 24-jarige verdediger van Buffalo Bills vertoont wel “tekenen van verbetering”, meldde de NFL-club.

Hamlin kreeg maandagavond een hartstilstand tijdens de wedstrijd tegen de Cincinnati Bengals en zakte ineen op het veld. Na reanimatie werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Het duel werd gestaakt. “Hij blijft naar verwachting op de intensive care voor controle en behandeling door zijn medische team”, aldus Buffalo Bills.

Het incident met Hamlin veroorzaakte grote beroering in de Verenigde Staten. Zelfs president Joe Biden nam de tijd om met de ouders van Hamlin te praten. Bij het stadion van de Bills hielden fans een wake voor de speler.

De competitie in de NFL wordt wel gewoon hervat. Vooralsnog gaat ook de komende wedstrijd van de Bills tegen New England Patriots door. Over het uitspelen van het gestaakte duel met de Bengals is nog geen beslissing genomen.