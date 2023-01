Gestaakt NFL-duel wegens hartstilstand Hamlin niet meer hervat

Het gestaakte duel in de American football-league NFL tussen Buffalo Bills en Cincinnati Bengals wordt niet meer hervat of overgespeeld. Het gevolg is dat beide ploegen naar de play-offs gaan, maar dat het speelschema iets wordt aangepast, aldus de NFL.

In het bewuste duel kreeg verdediger Damar Hamlin een hartstilstand op het veld. Hij zakte in elkaar en bleef roerloos liggen. Na reanimatie op het veld werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Cincinnati, waar hij nog altijd op de intensive care ligt.

Zijn toestand is inmiddels sterk verbeterd. De 24-jarige Hamlin is bij bewustzijn en kan communiceren. “Het lijkt erop dat alle radertjes in zijn hersenen werken, wat zeer verheugend is”, zei een van zijn artsen.

De NFL vergadert vrijdag over de aanpassingen in de play-offs. Een van de aanbevelingen is om het duel om het kampioenschap van de American Conference op neutraal terrein te spelen.