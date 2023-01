Groenewoud wil op eerste EK allround meteen meedoen om de prijzen

Marijke Groenewoud begint zaterdag aan haar eerste Europees kampioenschap allround met hoge verwachtingen. De 23-jarige Friezin van Team AH Zaanlander voltooide anderhalve week geleden op het NK voor het eerst een allroundtoernooi met de tweede plaats en wil op het EK in Hamar ook meestrijden om de titel.

Groenewoud moest in Thialf de Nederlandse titel aan Antoinette Rijpma-De Jong laten en ziet haar samen met de Noorse Ragne Wiklund ook als de twee grote favorieten voor de allroundtitel. “Ik denk dat ik er niet heel erg voor onder doe, dus ik ga zeker wel voor het podium en het liefst het hoogste treetje”, kijkt ze vol vertrouwen vooruit.

Het afgelopen NK was nog een ontdekkingstocht voor de schaatsster. Groenewoud had de 5000 meter nog niet eerder gereden en wist vooraf niet wat ze kon verwachten. Met een tijd ruim onder de 7 minuten liet ze zien dat ze het op de afsluitende afstand van het allroundtoernooi spannend kan maken. “Die 5000 meter is wel goed bevallen. Dat biedt mogelijkheden voor het weekend. Ik weet nu een beetje wat ik daarop kan. Dat geeft zekerheid.”

Groenewoud weet dat ze normaal gesproken in de achtervolging moet op Rijpma-De Jong, die sneller is op de 500 en 1500 meter. “Antoinette pakt met een goede 500 meter veel winst. Dat moet ik dan goedmaken op de 3000 en 5000 meter, maar die reed ze op het NK ook goed.”

Dat het ijs in Hamar zwaarder is dan in Thialf kan voor Groenewoud in het voordeel werken op de langere afstanden. Uit het marathonschaatsen heeft ze veel ervaring op minder snel ijs. “Bij de wereldbeker in Stavanger was het ijs zwaarder en zag je dat Antoinette het moeilijk had op de langere afstanden, maar Ragne reed daar weer heel goed”, zegt ze. “Die rijdt altijd heel hard als ze in Noorwegen is.”

Groenewoud denkt dat ze haar vorm van het NK nog heeft vastgehouden voor dit toernooi, ook al reed ze tussendoor op nieuwjaarsdag nog het NK marathon, waar ze tweede werd achter ploeggenote Irene Schouten. “Ik vind marathons sowieso leuk om te rijden. Dan is het best relaxed, al zijn die honderd rondjes natuurlijk ook een inspanning. Het is pittig maar zo voelt het niet. Ik heb dat wel goed verteerd.”