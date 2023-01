Haarhuis met sterkste bezetting tegen Slowakije in Daviscup

Captain Paul Haarhuis beschikt over de sterkste Nederlandse tennissers voor de komende ontmoeting met Slowakije in de Daviscup. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zijn aangewezen voor het enkelspel, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop vormen het koppel voor het dubbelspel.

Inzet van de wedstrijd op 4 en 5 februari in het Groningse Martinaplaza is een plaats in de Daviscup Finals in september.

Haarhuis treedt tegen de Slowaken aan met dezelfde spelers die vorig jaar bij de Daviscup Finals in Malaga tot de kwartfinales reikten en daarin verloren van Australië.

“We hebben een geweldig jaar gehad en bij de beste acht teams van de wereld meegestreden in Malaga. Super dat ik met hetzelfde team naar Groningen kan afreizen. Onze doelstelling is om ons dit jaar opnieuw te plaatsen voor de groepsfase van de Finals”, zegt Haarhuis.

“Het is mooi dat we na tien jaar weer terug zijn in Groningen, van oudsher een Daviscup-stad met veel studenten als trouwe supporters. Slowakije is een pittige tegenstander, maar door het thuisvoordeel met enthousiast publiek denk ik dat wij licht favoriet zijn. Ik kijk er naar uit”, aldus de captain.

De bekendste spelers van Slowakije zijn Alex Molcan en Norbert Gombos. De linkshandige Molcan is de huidige nummer 50 op de wereldranglijst, Gombos staat op plaats 114.