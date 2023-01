Leerdam leidt op EK sprint, maar gaat niet met de rem erop rijden

Jutta Leerdam gaat op het EK sprint in het Noorse Hamar ruim aan de leiding, maar dat is voor haar geen reden om te verslappen. De 24-jarige schaatsster van Jumbo-Visma won de 1000 meter in 1.14,38 met grote afstand voor Femke Kok, maar wil zich ook de tweede dag weer testen.

“Ik ben blij met de 1000 meter”, reageerde ze na de eerste dag. “Van de 500 meter baal ik een beetje. De opening was goed en dan moet het rondje ook sneller. Misschien houdt me dat ook superscherp voor de 1000 meter. 1.14,38 in Hamar is hartstikke goed.”

Leerdam mag op de tweede 500 meter 0,59 seconde verspelen op Kok, die haar versloeg op de eerste afstand. “In verhouding met de rest heb ik een groot gat, maar ik ga niet met de rem erop rijden”, zegt ze. “Als ik nog een 1000 meter schaats, wil ik ook niet onderdoen voor mezelf. Ik wil ook voor mezelf goed rijden. Het is ook weer een leermoment. Misschien kan ik uit een bepaalde ontspanning weer andere dingen doen dan als het mes op de keel staat. Dat is ook een mooie training.”

Leerdam wist na de 500 meter al dat het niet ging lukken om de titel te pakken door vier afstanden te winnen. “Ik wil altijd winnen. Het blijft een Europese titel die ik kan winnen en daar ga ik voor. En die titel is dan niet minder mooi als ik met een grote voorsprong win.”

Dat de concurrentie achterblijft door de sterke 1000 meter van Leerdam, daar kan ze ook niets aan doen, zegt de titelverdedigster. “Ik probeer me heel erg op mijn eigen race te focussen. Wat de rest doet, zie ik aan het einde van het toernooi wel.”