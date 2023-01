‘Monsieur Dakar’ Peterhansel na ongeluk uit Dakar Rally

De Franse rallyrijder Stéphane Peterhansel is in de zesde etappe van de Dakar Rally uitgevallen. De veertienvoudig winnaar, bijgenaamd ‘Monsieur Dakar’, kreeg een ongeluk met zijn Audi na 212 kilometer in de woestijnproef van Ha’Il naar Riyadh. Zijn navigator Edouard Boulanger raakte daarbij dusdanig gewond aan zijn rug, dat hij de rally niet kan voortzetten. Boulanger is overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Saudi- Arabië.

Peterhansel (57) was bezig aan een snelle etappe, want hij noteerde na 207 kilometer nog de beste tussentijd en ging aan de leiding.

Carlos Sainz, teamgenoot van Peterhansel bij Audi, kwam op dezelfde plek ook in de problemen, maar de Spaanse coureur en zijn bijrijder bleven ongedeerd. De drievoudig winnaar van de Dakar Rally verspeelde door de reparatie van zijn auto wel veel tijd.