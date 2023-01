Pijnlijke nederlaag nummer 1 van de wereld Swiatek in United Cup

Tennisster Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, is hard onderuitgegaan in de halve finales van het landentoernooi om de United Cup in Australiƫ. De Poolse verloor afgetekend in twee sets van de Amerikaanse Jessica Pegula: 2-6 2-6.

De partij in Sydney duurde 71 minuten en daarin was Swiatek geen schim van de tennisster die vorig jaar het ene na het andere toernooi won, met als hoogtepunten Roland Garros en de US Open. Pegula, de nummer 3 van de wereld, troefde haar op alle fronten af.

Frances Tiafoe won later zijn enkelspel van Kacper Zuk met 6-3 6-3, waardoor de Amerikanen in de halve finale tegen Polen op een 2-0-voorsprong zijn gekomen.