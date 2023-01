Roest kijkt uit naar strijd met Noren op EK allround in Hamar

Patrick Roest start zaterdag als topfavoriet aan het EK allround in Hamar. De 27-jarige schaatser uit Lekkerkerk verwacht de concurrentie de komende dagen vooral uit Noorse hoek. “Het wordt genieten tegen de Noren”, kijkt hij vooruit naar de strijd in het Noorse Vikingskipet.

Roest won anderhalve week geleden het NK allround met ruime voorsprong op Beau Snellink en teamgenoot Marcel Bosker door alle vier de afstanden op zijn naam te schrijven. Hoewel hij goede tijden in Thialf neerzette, zei hij verstandig te hebben gereden, ook met het oog op het EK waar hij qua vorm tegen de 100 procent aan wil zitten.

Na het stoppen van de Zweedse olympisch kampioen Nils van der Poel, kreeg Roest er in de wereldbeker dit seizoen met de 20-jarige Sander Eitrem en de 18-jarige Sigurd Henriksen twee jonge Noorse tegenstanders bij. Zij maken beiden hun debuut op het EK. Roest denkt dat hij op het NK wel een voorproefje heeft gegeven van wat zijn concurrenten kunnen verwachten. “Ik denk dat zij ook weten dat ze aan de bak moeten. En dat is alleen maar mooi natuurlijk.”

Voor Reggeborgh, de ploeg waar Roest sinds dit seizoen voor uitkomt, is het ook de eerste keer dat ze aan een internationaal allroundtoernooi deelnemen met de topfavoriet in de gelederen. “Dat is op papier zo, maar je moet het nog maar even laten zien”, zegt assistent-coach Robin Derks die de allroundschaatsers coacht. Behalve van de Noren verwacht hij tegenstand van landgenoten Snellink en Bosker, van de Belg Bart Swings en de Italiaan Davide Ghiotto. “Patrick kan niet verslappen.”

Dat het voor de Noren een thuistoernooi is, helpt volgens Derks zeker. “Noorwegen heeft een aantal goede jongens. Ze hebben branie, zeggen dat het doel is wereldkampioen te worden op de 5 kilometer en dat is toch onze afstand. Ze winnen nog niet, maar hebben het spannend gemaakt en dat is supergoed.”

Reggeborgh scoorde de afgelopen jaren vooral als sprintploeg en op de middellange afstanden met olympische titels voor Kjeld Nuis en Ireen Wüst. Met de overstap van Roest en Bosker kwam er een echte allroundtak bij. “Daar hebben we heel hard aan gewerkt”, zegt Derks. “We hebben veel ervaren mensen binnen boord gehaald; bewegingswetenschappers en mensen voor de voeding en het materiaal. En op technisch vlak kunnen de allrounders en de sprinters elkaar ook weer helpen, ook al draaien ze grotendeels een ander programma.”