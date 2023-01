Schaatsers strijden in Hamar om titels EK sprint en allround

In het Noorse Hamar beginnen de sprinters vrijdagmiddag aan hun schaatstoernooi op de gecombineerde EK sprint en allround. Jutta Leerdam is in het Vikingskipet de titelverdedigster bij de vrouwen.

Naast Leerdam, die ook de regerend wereldkampioene sprint is, beginnen Femke Kok en Marrit Fledderus vanaf 17.30 uur aan hun eerste 500 meter. Bij de mannen komen Hein Otterspeer, Merijn Scheperkamp en Kai Verbij in actie. Titelverdediger Thomas Krol wist zich niet te kwalificeren.

De sprinters rijden daarna nog een 1000 meter en zaterdag opnieuw een 500 en 1000 meter. Op zaterdag starten de allrounders hun toernooi met een 500 meter en daarna rijden de vrouwen een 3000 meter en de mannen een 5000 meter. Patrick Roest en Antoinette Rijpma-de Jong verdedigen hun Europese allroundtitels. Zondag is de tweede dag voor de allrounders.