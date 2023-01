Schaatsster Kok troeft Leerdam op EK sprint af op 500 meter

Schaatsster Femke Kok heeft op het EK sprint in Hamar de eerste 500 meter op haar naam geschreven. De 22-jarige Friezin versloeg in een rechtstreeks duel landgenote en titelverdedigster Jutta Leerdam met een tijd van 37,55 seconden.

Leerdam werd tweede in 37,61. De 24-jarige Zuid-Hollandse moet op de 1000 meter 0,12 seconde goedmaken op Kok om haar in het klassement te passeren.

Marrit Fledderus kwam bij haar EK-debuut tot 38,20 op de eerste 500 meter. Daarmee eindigde ze als vierde. Ze werd in de afsluitende rit geklopt door Vanessa Herzog. De Oostenrijkse finishte in 38,15 en was de nummer 3.