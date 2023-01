Schaatsster Leerdam neemt afstand na eerste dag EK sprint

Jutta Leerdam heeft op de eerste dag van het EK sprint in Hamar afstand genomen van de concurrentie. De 24-jarige schaatsster van Jumbo-Visma won de 1000 meter in 1.14,38 en passeerde daarmee landgenote Femke Kok.

Kok werd met 1.15,68 tweede. Ze had echter maar 0,12 seconde voorsprong na de eerste 500 meter op Leerdam. Op de tweede 500 meter zaterdag moet Kok 0,59 seconde goedmaken op Leerdam.

Marrit Fledderus zette in de slotrit met 1.17,41 de zesde tijd neer. Daarmee raakte ze in het klassement verder achterop bij Vanessa Herzog, die derde werd in 1.16,80.