Scheperkamp houdt geloof in kansen om EK sprint te winnen

Merijn Scheperkamp heeft na de eerste dag van het EK sprint in het Noorse Hamar een kleine achterstand van 0,14 seconde op landgenoot Hein Otterspeer. Maar de 22-jarige sprinter van Jumbo-Visma gelooft nog in zijn kansen voor de titel. “Ik ga er morgen voor om het EK te winnen”, zei hij.

Scheperkamp eindigde op de 500 meter net achter de Italiaan David Bosa, maar hij vond het vooral jammer dat hij niet meer tijd had gepakt op Otterspeer. “De 500 meter had iets beter gekund en de 1000 meter ook, maar ik ben tevreden. Ik moet morgen op de 500 meter mijn slag slaan, maar ik heb het idee dat ik hem op de 1000 meter ook kan hebben. Dan moet ik een hele goede rit rijden en hij een iets mindere.”

De schaatser weet dat hij op een sprintvierkamp een goede tweede dag kan rijden. “Ik groei altijd wel lekker in het toernooi, daar haal ik wel veel vertrouwen uit voor morgen. Vorige week was het verschil met Hein op de tweede 1000 meter nog kleiner dan nu. Ik hoop dat ik weer zo’n rit kan neerzetten.”

Daarvoor heeft hij maar weinig hersteltijd. “We rijden een vierkamp binnen 20 uur, dat maakt het er niet gemakkelijker op. Het is mentaal ook zwaarder. Maar dan is het juist de truc om er niet in te blijven hangen en de knop om te schakelen.”