Sprinter Otterspeer pakt leiding, ‘maar EK is nog niet gedaan’

Hein Otterspeer overleefde een lastig moment op de eerste 500 meter van het EK sprint en sloeg daarna toe op de 1000 meter. De 34-jarige schaatser van Reggeborgh weet heel goed dat hij pas halverwege het sprinttoernooi is. “Eerste klap is een daalder waard, maar het is nog zeker niet gedaan en dat besef ik ook.”

In zijn 500 meter tegen Piotr Michalski kon Otterspeer de tweede bocht de binnenbaan niet houden en kwam heel dicht bij de Pool. “Ik ging iets te vroeg de laatste binnenbocht in en brak bijna weg. Ik balanceerde op het randje, maar gelukkig ging het goed. Ik vroeg na afloop meteen aan mijn tegenstander of het ok√© was en hij zei maak je geen zorgen.”

Otterspeer zei dat hij als grote schaatser wat moeite had met het ijs in Hamar. “Het ijs hier is niet vergevingsgezind”, zei hij. “De toplaag is wat harder, dan is het onstabiel voor wat zwaardere personen. Uiteindelijk heeft iedereen ermee te dealen, maar de vorm is goed, daar kan ik op teren.”

Hij kon zijn 500 meter nog goed afsluiten en hield het verlies beperkt. Op de 1000 meter sloeg hij toe met 1.08,32. Vooral over het eerste rondje van 24,88 was Otterspeer heel tevreden. “Ik denk dat er nog meer in had gezeten, desondanks reed ik hem goed naar huis.”

Net als op het NK dat hij anderhalve week geleden won, gaat Otterspeer na de eerste dag aan de leiding. Merijn Scheperkamp moet op de tweede 500 meter zaterdag 0,14 seconde op hem goedmaken. “Ook al had ik met een seconde voorgestaan, dat maak niets uit, je moet morgen weer voluit”, vindt Otterspeer.

Extra spanning daarvoor heeft hij niet meer. “De druk is hetzelfde als toen ik aan het toernooi begon. Ik wist ook dat ik vorige week favoriet was en toen waren er veel meer kapers op de kust. Dat is ook ervaring. Ik sta bovenaan. Ik weet wat ik kan en dat geeft rust. We hebben 50 procent gehad.”