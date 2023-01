Tennisser Griekspoor bereikt in Pune voor het eerst ATP-finale

Tennisser Tallon Griekspoor heeft voor de eerste keer de finale van een ATP-toernooi bereikt. De nummer 95 van de wereld versloeg in het Indiase Pune de Rus Aslan Karatsev met 7-6 (4) 6-1.

Griekspoor stond in India ook voor het eerst in een halve eindstrijd. De 26-jarige Haarlemmer schaarde zich bij de laatste vier, nadat tegenstander Marin Cilic zich tijdens de warming-up voor de kwartfinale had geblesseerd.

Griekspoor, die voor het toernooi in Pune sinds eind augustus geen zege meer had geboekt op de ATP Tour, had geen last van plankenkoorts. Hij hield in de eerste set gelijke tred met de mondiale nummer 59 uit Rusland en sloeg toe in de met 7-4 gewonnen tiebreak.

De Nederlander drukte meteen door in de tweede set. Hij brak Karatsev twee keer op rij en maakte het op 5-1 met een lovegame af.