Zieke schaatsster Beune meldt zich af voor EK allround

Schaatsster Joy Beune heeft zich afgemeld voor het EK allround in het Noorse Hamar. De 23-jarige rijdster van Team IKO heeft buikgriep en is niet fit genoeg om te starten. Robin Groot is aangewezen als haar vervanger en zal zodoende haar debuut maken op een EK.

Beune verdiende haar ticket voor het EK door haar derde plaats op het NK allround afgelopen week. De vierkamp in Hamar begint zaterdag met de 500 meter.

“Ik zag er enorm naar uit om dit EK te rijden”, liet Beune weten. “Echter heeft ook bij mij de griep toegeslagen en ben ik te zwak om van start te gaan. Ik ga proberen zo snel mogelijk te herstellen om mij dan volledig te richten op de NK afstanden. Mijn ploeggenoot Robin Groot vervangt mij en ik wens haar erg veel succes.”

Groot was als vierde geĆ«indigd op het NK allround en was in Hamar als reserve. “In eerste instantie baal ik enorm voor mijn ‘schaatszus’ Joy”, zegt de 21-jarige schaatsster. “Natuurlijk ben ik ook blij dat ik mag rijden in Hamar. Ik weet zeker dat ik mij op alle afstanden nog kan verbeteren ten opzichte van het NK.”