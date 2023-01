Basketballers Hornets bekronen droomstart met zege op Bucks

De basketballers van Charlotte Hornets hebben in de Amerikaanse competitie NBA een verrassende zege geboekt bij Milwaukee Bucks. Daarbij was een sterke start bepalend voor de rest van het duel. De Hornets maakten in het eerste kwart maar liefst 51 punten, een evenaring van een NBA-record. Het team zelf wist nooit eerder in één kwart zo’n score af te leveren.

De guards Terry Rozier en LaMelo Ball waren voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ruime 138-109-zege. Rozier kwam uit op 39 punten, met zes driepunters. Ball gooide zeven keer raak van afstand en had een totaal van 24 punten achter zijn naam. Het was pas de tweede overwinning in zeven duels voor de ploeg uit Charlotte, die voorlaatste staat in de oostelijke divisie. Milwaukee, waarvoor sterspeler Giannis Antetokounmpo zijn laagste score van het seizoen (9 punten) liet noteren, is de nummer 3.