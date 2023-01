Djokovic treft Korda in finale tennistoernooi Adelaide

Novak Djokovic heeft zich ten koste van de Rus Daniil Medvedev geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Adelaide. De Serviër, als eerste geplaatst in het voorbereidingstoernooi op de Australian Open, was binnen anderhalf uur klaar met Medvedev: 6-3 6-4.

Djokovic neemt het in de finale op tegen de Amerikaan Sebastian Korda, de nummer 33 van de wereld. Korda, de zoon van oud-tennissers Petr Korda en Regina Rajchrtova, zag zijn Japanse tegenstander Yoshihito Nishioka opgeven. De 22-jarige Amerikaan had de eerste set met 7-6 (5) gewonnen en stond in de tweede met 1-0 voor.

De 35-jarige Djokovic kan zijn 92e ATP-titel veroveren. Vorig jaar was hij vijfmaal de beste (op de ATP Finals, in Astana, in Tel Aviv, op Wimbledon en in Rome). Korda veroverde in 2021 in Parma zijn tot dusver enige titel. Driemaal was hij verliezend finalist.

Djokovic moest zich tijdens de partij laten behandelen aan zijn linkerhamstring. “Niet heel ernstig, anders was ik niet verder gegaan”, vertelde de Serviër. “Ik heb het met wat ontstekingsremmers opgelost. Na een paar games had ik nergens last meer van.” Djokovic speelde nog niet eerder tegen Korda.