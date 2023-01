Rijpma-De Jong leidt op EK allround, Wiklund wint 3000 meter

Antoinette Rijpma-de Jong gaat na de eerste dag van het EK allround in het Noorse Hamar aan de leiding. De 27-jarige titelverdedigster leverde op de 3000 meter wel een deel van haar voorsprong in ten opzichte van de Noorse Ragne Wiklund, de nummer drie in het klassement.

Wiklund won de 3000 meter in het Vikingskipet in 3.59,92. Ze klopte in een rechtstreeks duel Rijpma-De Jong, die tweede werd in 4.01,40. Marijke Groenewoud, die alleen moest rijden na de afmelding van de Belgische Sandrine Tas, werd derde in 4.04,18 en heeft in het klassement nog een heel kleine voorsprong op Wiklund.

Rijpma-De Jong heeft zondag op de 1500 meter een voorsprong van 2,83 seconden op Groenewoud. Wiklund moet 2,88 seconden goedmaken.

Debutante Robin Groot reed haar 3000 meter in 4.09,40 en zette daarmee de vierde tijd neer. In het klassement staat ze ook vierde.