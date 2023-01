Rijpma-De Jong start EK allround met zege op 500 meter

Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong is het EK allround in Hamar goed begonnen. De 27-jarige titelverdedigster won de 500 meter in 38,55 en daarmee bleef ze haar belangrijkste concurrenten, Marijke Groenewoud en de Noorse Ragne Wiklund, ruim voor.

Groenewoud kwam op haar eerste optreden op een EK allround tot 39,03 en eindigde daarmee als tweede. Wiklund werd met 39,76 vierde. Op de 3000 meter moet Groenewoud 2,88 seconde goedmaken op Rijpma-De Jong. Wiklund heeft dan een achterstand van 7,26 seconden.

Robin Groot, die haar EK-debuut maakt na de afmelding van Joy Beune, begon met 39,72 en was daarmee nipt sneller dan Wiklund. Na haar derde plaats heeft ze 7,02 seconde achterstand op Rijpma-De Jong op de 3000 meter.