Schaatser Scheperkamp voor het eerst Europees kampioen sprint

Merijn Scheperkamp is in Hamar voor het eerst Europees sprintkampioen geworden. De 22-jarige schaatser werd met 1.09,00 tweede op de afsluitende 1000 meter en bleef daarmee in de sprintvierkamp Hein Otterspeer en Marten Liiv uit Estland voor.

De 1000 meter werd gewonnen door Otterspeer. Die maakte met 1.08,66 nog iets goed van de achterstand die hij had opgelopen door een mislukte tweede 500 meter. Daardoor was hij van de eerste naar de vijfde plek in het klassement gezakt.

Otterspeer passeerde met zijn 1000 meter de Italiaan David Bosa en Kai Verbij. Hij bleef ook Liiv, die finishte in 1.09,24, nog net voor en pakte net als twee jaar geleden zilver op het EK sprint. Verbij kwam tot 1.09,34 en moest genoegen nemen met de vierde plaats op de 1000 meter en in het klassement.

Voor Scheperkamp is het de eerste titel. Vorig jaar moest hij bij de EK afstanden in Heerenveen genoegen nemen met zilver op de 500 meter achter de Pool Piotr Michalski. Op het NK sprint anderhalve week geleden eindigde Scheperkamp als tweede achter Otterspeer.