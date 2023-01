Schaatsster Leerdam wint met overmacht tweede titel bij EK sprint

Jutta Leerdam heeft bij de EK sprint in Hamar haar Europese titel met overmacht geprolongeerd. De 24-jarige schaatsster won de afsluitende 1000 meter in 1.14,80 en was daarmee veel sneller dan Femke Kok. Die eindigde als tweede in 1.16,06.

In het klassement bleef Leerdam Kok ruim voor. De Oostenrijkse Vanessa Herzog eindigde als derde in het sprinttoernooi na 1.17,20 op de 1000 meter. Marrit Fledderus, die op de 1000 meter zesde werd in 1.17,39, is de nummer vier in het klassement.

Leerdam won haar eerste internationale sprinttitel twee jaar geleden in de ‘schaatsbubbel’ in Heerenveen, waar schaatsers tijdens de coronapandemie enkele weken wedstrijden reden. Ze wist toen concurrentes Kok en Angelina Golikova uit Rusland pas in de laatste 1000 meter te passeren. Vorig jaar veroverde Leerdam in Hamar ook haar eerste wereldtitel sprint, ook toen voor Kok en Herzog.

In Hamar nam Leerdam al tijdens de eerste dag een ruime voorsprong na de 1000 meter. Daarop was ze 1,3 seconde sneller dan Kok en meer dan 2 seconden sneller dan alle andere deelnemers. Op de tweede 1000 meter was het verschil met Kok en de rest ongeveer hetzelfde.

“Een heel mooie Europese titel die ik wilde hebben. Dit was een van de prijzen die dit jaar op mijn lijstje stonden. Supermooi dat het is gelukt”, zei Leerdam.

Ze ging als topfavoriete de tweede dag en de laatste afstand in, maar pas na een valse start op de 1000 meter schoot het door haar hoofd dat ze nog één keer goed moest rijden. “Het kan ook nog fout gaan terwijl je zo’n voorsprong hebt. Ook die laatste rit moet je nog goed rijden. Ik heb liever even het mes op de keel. Dan ben ik superscherp. Ik rij gewoon beter als ik iets zenuwachtiger gemaakt wordt.”