Scheperkamp wint 500 meter en pakt leiding op EK sprint

Schaatser Merijn Scheperkamp heeft op het EK sprint in Noorwegen de leiding gegrepen in het klassement. De 22-jarige sprinter won de tweede 500 meter in 35,13. Klassementsleider Hein Otterspeer werd na een misser in de buitenbocht slechts elfde in 35,69 en zakte naar de vijfde plaats.

Otterspeer kon maar net zijn bocht houden en moest veel tijd prijsgeven op Scheperkamp. Hij zag de voorsprong op zijn landgenoot veranderen in een forse achterstand van 0,82 seconde voor de laatste 1000 meter.

Op de afsluitende 1000 meter heeft Scheperkamp 0,48 seconde voorsprong op de Est Marten Liiv, die tweede werd in 35,23. Verbij kwam tot de derde tijd: 35,28. Hij staat in het klassement ook derde, op 0,73 seconde van Scheperkamp.