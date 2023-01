Tennisser Griekspoor pakt eerste ATP-titel in Indiase Pune

Tennisser Tallon Griekspoor heeft in het Indiase Pune voor het eerst een ATP-toernooi gewonnen. De 26-jarige Haarlemmer was in een spannende finale in drie sets de baas over de Fransman Benjamin Bonzi. Griekspoor had de de eerste set nog verloren, maar herstelde zich knap: 4-6 7-5 6-3.

Griekspoor was het toernooi in India begonnen als nummer 95 van de wereld. Hij had sinds eind augustus geen zege meer geboekt op de ATP Tour.

Vorig jaar won Tim van Rijthoven in Rosmalen een toernooi op het hoogste niveau. Daarvoor was het twaalf jaar geleden dat een Nederlandse tennisser een ATP-titel had veroverd. Dat was Robin Haase in 2012 in het Oostenrijkse Kitzb├╝hel.