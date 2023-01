Tennisser Griekspoor strijdt in India voor eerste ATP-titel

Tennisser Tallon Griekspoor staat zaterdag voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. De 26-jarige Haarlemmer neemt het in Pune in India op tegen de Fransman Benjamin Bonzi, die Botic van de Zandschulp uit de eindstrijd hield. De finale staat gepland na de finale van het dubbelspel en begint niet eerder dan 13.00 uur Nederlandse tijd.

Griekspoor is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 95. Hij had voorafgaand aan het toernooi in Pune sinds eind augustus geen zege meer geboekt op de ATP Tour. Bonzi is de mondiale nummer 60. Griekspoor brak na de teleurstellende reeks resultaten met coach Raemon Sluiter en stelde eind december de Belg Kristof Vliegen aan als zijn coach. Vliegen, met wie de Nederlander al eerder samenwerkte, is er nog niet bij in Pune.

Tim van Rijthoven is de laatste Nederlander die een ATP-toernooi won. De Brabander schreef vorig jaar het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam.