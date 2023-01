Tennisster Rus mist dubbelfinale in Auckland

Arantxa Rus is er met haar Slowaakse partner Viktoria Kuzmova net niet in geslaagd de dubbelfinale te bereiken van het tennistoernooi van Auckland. De Japanse Miyu Kato en de Indonesische Aldila Sutjiadi waren in een supertiebreak te sterk: 6-4 4-6 10-8. De partij duurde 2 uur en 8 minuten.

Kato en Sutjiadi zijn de nummers 3 van de plaatsingslijst op het toernooi in Nieuw-Zeeland.

Rus (32) won tot nu toe vier toernooien in het dubbelspel. Het laatste was in 2021 in Lyon, eveneens met Kuzmova.