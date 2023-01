Tennisteams Italië en Verenigde Staten in finale United Cup

Een overwinning van Stefanos Tsitsipas op Matteo Berrettini heeft niet kunnen voorkomen dat het tennisteam van Italië de finale heeft bereikt van de United Cup, een gemengd landentoernooi in Sydney. De Griek Tsitsipas bezorgde zijn land na twee nederlagen het eerste punt (2-1), maar zag daarna de Italiaanse Lucia Bronzetti tegen Valentini Grammatikopoulou het derde en beslissende punt binnenhalen: 6-2 6-3. Italië neemt het in de finale op tegen de Verenigde Staten.

Tsitsipas had het met zijn zege in drie sets (4-6 7-6 (2) 6-4) nog even spannend gemaakt in Sydney, waar de tennissers zich voorbereiden op de Australian Open. Het was een noodzakelijke zege, na Italiaanse overwinningen van Martina Trevisan en Lorenzo Musetti op vrijdag. De druk kwam daarmee te liggen op Grammatikopoulou, die echter al na één set en de nodige tranen wist dat ze aan een kansloze opdracht bezig was.

Taylor Fritz had eerder de Amerikanen tegen Polen het beslissende punt bezorgd door Hubert Hurkacz in twee sets te verslaan: 7-6 (5) 7-6 (5). Vrijdag was Team USA al op een 2-0-voorsprong gekomen dankzij overwinningen van Jessica Pegula en Frances Tiafoe. Ook de resterende partijen werden gewonnen door de Amerikanen: Madison Keys in een single, Fritz en Pegula in een gemengd dubbel.