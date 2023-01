Van Aert ook de beste in Superprestige van Gullegem

Wout van Aert heeft met overmacht de voorlaatste veldrit in de Superprestige gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma begon voorzichtig aan de blubberige cross in Gullegem, maar halverwege de koers nam hij resoluut de leiding en soleerde hij naar de winst. Van Aert won ook al de vorige twee races uit de Superprestige in Heusden-Zolder en Diegem.

Zijn landgenoot Eli Iserbyt eindigde op 22 seconden als tweede. Michael Vanthourenhout werd derde op 41 seconden en maakte er een volledig Belgisch podium van. Europees kampioen Vanthourenhout probeerde in het begin van de cross nog alleen op avontuur te gaan, maar Van Aert stond dat niet toe.

Nederlands kampioen Lars van der Haar reed in de eerste ronde nog even aan de leiding, maar allengs moest hij terrein prijsgeven op de drie Belgen voor hem. Hij eindigde als vierde, maar behield desondanks de leiding in het klassement van de Superprestige. De laatste race in de reeks is op 11 februari in Middelkerke.