Jonge Plapp opnieuw wielerkampioen van Australië

Luke Plapp heeft net als vorig jaar de wegwedstrijd om de nationale titel van Australië gewonnen. De pas 22-jarige renner van Ineos Grenadiers was na 185 kilometer in en rond Buninyong de beste bergop van een uitgedunde kopgroep. Plapp hield de veel ervarenere Simon Clarke en Michael Matthews achter zich.

Plapp was in 2021 al tijdritkampioen van zijn land. Zijn twee naaste belagers ontbraken de afgelopen jaren. De 36-jarige Clarke nam in 2018 voor het laatst deel aan de titelstrijd van zijn land. Matthews was er zelfs voor het eerst sinds 2014 weer bij. In 2013 was hij al een keer tweede geweest.