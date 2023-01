Na ruim anderhalf jaar weer tennistitel voor Sabalenka

Tennisster Aryna Sabalenka heeft haar eerste toernooizege van het jaar binnen. De Belarussische nummer 5 van de wereld was in de finale in Adelaide in twee sets te sterk voor de Tsjechische qualifier Linda Noskova: 6-3 7-6 (4).

Voor de 24-jarige Sabalanka was het haar elfde toernooizege, maar pas de eerste sinds ze in mei 2021 in Madrid de beste was. De pas 18-jarige Noskova speelde in Adelaide de eerste WTA-finale uit haar nog prille carrière. Ze had de afgelopen week onder anderen de top 10-speelsters Daria Kasatkina (Rusland) en Ons Jabeur verslagen. De Tunesische Jabeur is de nummer 2 van de wereld. Komende week is er nog een toernooi in Adelaide waar de tennistop zich voorbereidt op de Australian Open.