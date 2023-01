Rijpma-De Jong kan nu even genieten van haar allroundtitels

Schaatsster Antoinette Rijpma-De Jong kan na twee allroundtoernooien in korte tijd eindelijk even de titels vieren die ze heeft veroverd. Na het goud op het NK allround greep ze in het Noorse Hamar voor de derde keer op rij de Europese allroundtitel. “Ik ga hier nu even wat langer van genieten”, zei de schaatsster van Jumbo-Visma.

Rijpma-De Jong is vaak kritisch op zichzelf en analyseert ook na gewonnen races al snel de dingen die beter hadden gemoeten. “Ik reed niet zo lekker en kon mijn snelheid niet zo goed reguleren”, zei ze over de 5000 meter, waarin ze met succes haar voorsprong had verdedigd tegen concurrenten Marijke Groenewoud en Ragne Wiklund uit Noorwegen.

Ze redde het door te vechten en daar kijkt ze zelf tevreden op terug. “Met rust rijden zat er niet in en dan zijn 12,5 rondjes best lang. Die enige manier die dan goed gaat is knokken en dat heb ik gedaan.” Ze had er echter liever een mooie race van gemaakt. “Maar voor nu was dit ook genoeg.”

De 27-jarige Friezin zei op het NK anderhalve week geleden al dat het schema met wereldbekerwedstrijden in Canada, het NK allround en nu het EK nogal vol zat. “Ik moest me meteen na het NK ook weer op dit toernooi richten omdat de wedstrijden zo dicht op elkaar zitten. Nu ga ik hier iets langer van genieten. De volgende wedstrijd is pas weer de NK afstanden. We gaan eerst naar Collalbo om te trainen. Eindelijk”, keek ze vooruit naar februari.

De serie wedstrijden zo kort op elkaar waren volgens Rijpma-De Jong best heftig. “Dat maakt het ook mooi dat ik mentaal zo sterk ben dat ik hier weer sta. Er wordt van mij verwacht dat ik het even doe en zo makkelijk is dat niet.”

Ook kon ze ervan genieten dat ze de Europese titel pakte in het Noorse Vikingskipet. “Toen ik zag dat het toernooi hier was, dacht ik hier wil ik graag winnen. Omdat het een land is van het allrounden en omdat het de afgelopen twee keer op het WK allround hier niet gelukt was.”

Rijpma-De Jong won de titel eerder in 2019 en in 2021. De Friezin komt net als Atje Keulen-Deelstra op drie Europese allroundtitels. Ireen Wüst won de Europese allroundtitel vijf keer. De Duitse Gunda Niemann is recordhoudster met acht titels.