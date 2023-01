Rijpma-De Jong voor derde keer Europees kampioen allround

Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong is voor de derde keer op rij Europees kampioen allround geworden. De 27-jarige Friezin hield genoeg van haar voorsprong over op de afsluitende 5000 meter, die werd gewonnen door de Noorse Ragne Wiklund in 6.57,17.

Rijpma-De Jong werd op de 5000 meter derde in 7.05,23. Ze verloor in de slotrit van Marijke Groenewoud die met de tweede tijd van 7.02,27 in het klassement genoegen moest nemen met de derde plaats bij haar EK-debuut. Wiklund pakte het zilver en is daarmee de eerste Noorse schaatsster die het podium haalt op een EK allround.

“Het was nog best spannend” zei Rijpma-De Jong na afloop van haar 5000 meter. “Met rust rijden zat er niet meer in en dan zijn 12,5 rondjes best lang. Dan moet je knokken en dat heb ik gedaan.”

De derde allroundtitel betekent veel voor de schaatsster. “Heel bijzonder, drie titels, mijn ouders zijn er drie keer niet bij geweest”, zei ze lachend. “Dit was wel echt een doel, een dat bovenaan het lijstje stond. Het is me niet gemakkelijk gemaakt en dat maakt het ook speciaal.”

Robin Groot kwam in de rit tegen Wiklund tot de vierde tijd van 7.11,52. De 21-jarige schaatsster eindigde als vierde op haar eerste EK allround.

De klassementsleidster moest op de 5000 meter in de buurt blijven van Groenewoud, die 10 seconden op haar moest goedmaken. De twee schaatssters mochten ook niet te veel tijd verliezen op Wiklund, die ruim 12 seconden achterstand had. Dat lukte Rijpma-De Jong, maar Groenewoud gaf op haar tweede 5000 meter uit haar carrière te veel toe ten opzichte van de Noorse.

Rijpma-De Jong moest anderhalve week geleden al een felle strijd voeren met Groenewoud om de Nederlandse titel voor de vierde keer te winnen. Dat deed ze door een sterke 1500 meter te rijden en op de slotafstand niet te veel te verliezen. Op het EK pakte ze eveneens de winst op de 500 en 1500 meter. Wiklund was de beste op de 3000 en 5000 meter.

De Friezin komt net als Atje Keulen-Deelstra op drie Europese allroundtitels. Ireen Wüst won de Europese allroundtitel vijf keer. De Duitse Gunda Niemann is recordhoudster met acht titels.