Roest herpakt zich voor tweede titel op ‘mooi EK voor publiek’

Patrick Roest veroverde met een sterke 10 kilometer zijn tweede Europese allroundtitel. Hij bleef in het Vikingskipet in Noorwegen zijn Noorse concurrente Sander Eitrem in een rechtstreeks duel voor en passeerde hem in het klassement. “Ik denk dat ik het voor het publiek heel mooi heb gemaakt”, zei de schaatser uit Lekkerkerk.

Roest verspeelde de leiding in het klassement met een mindere 1500 meter en was na afloop van die rit vooral boos op zichzelf. “Ik baalde dat ik tien dagen geleden 1.44,05 in Thialf reed en nu zo’n rit (1.45,83). Ik wist dat ik het mezelf onnodig moeilijk had gemaakt. Het was heel lastig, maar mijn coach en teamgenoten zeiden dat eerst de 10 kilometer kwam waarin ik alles nog recht kon zetten. En dat is gelukkig gelukt.”

Na die strijd voelde de titel voor Roest ook heel mooi. “Ik kan zelf terugkijken op dingen die ik beter moest doen, maar ik ben blij met deze titel en dat we het allrounden weer een beetje op de kaart hebben gezet met zo’n mooie strijd. Ik ben bij dat ik tegen Eitrem kon rijden en we er een beetje Nederland – Noorwegen van hebben gemaakt. Ik hoop dat de volgende keer dat we hier rijden er ook weer een beetje meer Noren in het stadion zitten.”