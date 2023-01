Roest pakt Europese allroundtitel na felle strijd met Noor Eitrem

Patrick Roest is in het Noorse Hamar voor de tweede keer Europees kampioen allround geworden. De 27-jarige schaatser uit Lekkerkerk hield na een spannende 10 kilometer de Noor Sander Eitrem achter zich en passeerde hem in het klassement. Roest won de 10.000 meter in 12.58,09, Eitrem werd derde in 13.04,24.

In het klassement had Roest een kleine voorsprong op Eitrem. De Belg Bart Swings, die op de 10 kilometer vijfde werd in 13.22,92, eindigde als derde.

Roest had in 2021 de Europese allroundtitel gewonnen door landgenoot Marcel Bosker en de Noor Sverre Lunde Pedersen voor te blijven. Hij veroverde ook drie keer de wereldtitel allround.

Eitrem had in het Vikingskipet na de 1500 meter de leiding in het klassement overgenomen van Roest. Met 1.44,44 had de Noor zijn tweede afstandszege gepakt, nadat hij een dag eerder ook al de beste was geweest op de 5000 meter.

Op de 10 kilometer werd het een lange strijd tussen de twee schaatsers. Roest ging sneller weg dan de Noor, die desondanks dicht in de buurt bleef en de marge hield rond de 1,78 seconde die hij mocht prijsgeven om de eerste Noorse allroundtitel te pakken sinds Johann Olav Koss in 1991. Eitrem kwam halverwege iets terug, maar toen plaatste Roest zijn versnelling. De Noor ging ook sneller schaatsen, maar kon een tweede versnelling van Roest niet meer beantwoorden.

Beau Snellink kwam op de 10.000 meter tot de vierde tijd van 13.08,52 en pakte de zesde plaats in het klassement. Voor Marcel Bosker was er na 13.26,73 de zevende plaats.

Roest moest afgelopen jaar op dezelfde ijsbaan de wereldtitel allround laten aan de inmiddels gestopte Zweed Nils van der Poel. Eitrem was toen de nummer 5 in het klassement. Anderhalve week geleden veroverde Roest nog met overmacht de Nederlandse allroundtitel door alle vier de afstanden te winnen.