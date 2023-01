Tennissers VS winnen United Cup

Taylor Fritz heeft de Verenigde Staten zondag de winst bezorgd in de eerste editie van de United Cup, een landenwedstrijd voor gemengde tennisteams. Fritz versloeg de Italiaan Matteo Berrettini waardoor de Amerikaanse tennissers het derde en beslissende punt veroverden.

Voordat Fritz de baan op moest in Sydney hadden Jessica Pegula en Frances Tiafoe de VS al een comfortabele 2-0-voorsprong bezorgd. Pegula versloeg Martina Trevisan in 6-4 en 6-2. Tiafoe zag na winst van de eerste set (6-2) zijn tegenstander Lorenzo Musetti opgeven.

De partij tussen Fritz en Berrettini leverde twee keer een tiebreak op, beide keren gewonnen door de Amerikaan: 7-6 (4) 7-6 (6). Aan het toernooi namen achttien landen deel. Wedstrijden bestonden telkens uit twee enkelspelen bij zowel de mannen als vrouwen en een gemengd dubbel. Het toernooi geldt als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 16 januari.