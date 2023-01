Tennisster Osaka trekt zich terug uit Australian Open

Tennisster Naomi Osaka heeft zich een week voor de start van het toernooi teruggetrokken uit de Australian Open, heeft de organisator van de grand slam zondag bekendgemaakt. Het is niet bekend waarom de tweevoudig kampioen niet meer meedoet.

“Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken uit de Australian Open. We zullen haar missen op #AO2023”, twitterde de organisator. De Australian Open begint op 16 januari.

In september vorig jaar moest Osaka zich wegens buikklachten terugtrekken uit het toernooi van Tokio waar ze titelverdediger was. Het was de zoveelste tegenslag voor de Japanse tennisster die vorig jaar ook te maken kreeg met een achillespeesblessure en rugklachten. Eerder trok ze zich vanwege mentale problemen al terug uit verschillende grandslamtoernooien. De voormalige nummer 1 van de wereld is inmiddels afgezakt naar de 42e plaats op de wereldranglijst.