Van Aert ook in veldrit Zonhoven te sterk voor Van der Poel

Wout van Aert heeft de twaalfde veldrit om de wereldbeker gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma reed vanaf de derde ronde alleen voorop in Zonhoven, waar een parcours in en rond de Kuil was neergelegd. Mathieu van der Poel moest na een val in de achtervolging, maar de Nederlander kwam nooit meer in de buurt van zijn rivaal. Hij finishte op een kleine anderhalve minuut als tweede.

De Belg Laurens Sweeck, leider in het wereldbekerklassement, werd derde. Nederlands kampioen Lars van der Haar finishte als zesde.

Inmiddels won Van Aert zes van de negen veldritten waarin hij Van der Poel trof. Op 5 februari volgt het ultieme duel op het WK in Hoogerheide.