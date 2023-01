Vijfde zege op rij voor basketballers Lakers

Aan de hand van LeBron James hebben de basketballers van Los Angeles Lakers hun vijfde overwinning op rij geboekt. In Sacramento waren de Lakers net te sterk voor de Kings: 134-136. James was de topscorer met 37 punten. De Amerikaanse vedette was ook goed voor 8 rebounds en 7 assists.

Een hoofdrol was er net zo goed voor Dennis Schröder. De Duitser benutte 3 seconden voor het einde van de partij twee vrije worpen. In de stand van de Western Conference van de NBA spelen de Lakers nog geen rol van betekenis. De ploeg kende een dramatische seizoensstart: de eerste vijf duels gingen verloren. De teller staat nu op 19 overwinningen tegen 21 nederlagen.

Titelverdediger Golden State Warriors verloor zonder sterspelers Stephen Curry en Klay Thompson voor eigen publiek met 115-101 van Orlando. Voor de Warriors, achtste in de tussenstand, was het al de twintigste nederlaag van het seizoen.