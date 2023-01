Kvitova verslaat Wimbledon-kampioene Rybakina in Adelaide

Tennisster Petra Kvitova heeft in Adelaide het ‘duel der Wimbledon-kampioenen’ gewonnen. Kvitova, in 2011 en 2014 winnares van het Engelse grandslamtoernooi, versloeg de huidige titelhoudster Elena Rybakina in twee sets op het Australische hardcourt: 6-3 7-5. De 32-jarige Tsjechische bereikte daardoor de tweede ronde op het toernooi dat dient als voorbereiding op de Australian Open.

Rybakina (23) zorgde afgelopen zomer voor een stunt door Wimbledon te winnen. De geboren Russin, uitkomend voor Kazachstan, bleef afgelopen week bij het eerste toernooi in Adelaide steken in de tweede ronde. Nu was de eerste ronde al het eindstation voor de nummer 23 van de wereld.

De Russin Anastasia Pavlioetsjenkova maakte in de Australische stad haar rentree na acht maanden blessureleed. Pavlioetsjenkova, in 2021 finaliste op Roland Garros, verloor van de Zwitserse qualifier Jil Teichmann (5-7 4-6).