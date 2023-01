Oranje-schaatsers winnen duel met Noren die smachten naar titels

De twee Europese allroundtoernooien in Hamar werden een ouderwetse strijd tussen Nederland en Noorwegen. Antoinette Rijpma-de Jong en Patrick Roest prolongeerden hun titel, maar de Noorse schaatsers maakten het in het matig gevulde Vikingskipet tot op de laatste afstand spannend. “Ik denk dat we het allrounden weer een beetje op de kaart hebben gezet met zo’n mooie strijd”, zei Roest na het duel met de 20-jarige Noor Sander Eitrem.

Rijpma-De Jong was blij dat ze haar derde Europese titel in Noorwegen pakte, een land dat ook van het allrounden is. Ondanks een ruime voorsprong na de 1500 meter moest ze op de slotafstand op haar hoede zijn vanwege de sterke 5000 meter van de 22-jarige Ragne Wiklund, die als eerste Noorse ooit het podium op het EK allround haalde.

“Voor de neutrale kijker, nee voor de Nederlandse kijker, was dit fantastisch”, zei Bjarne Rykkje, de bondscoach van de Noorse schaatsers. “Voor de Noren ook. Maar we hebben in Noorwegen winnaars nodig. We kunnen vaak tweede en derde worden, maar dat zijn we al geweest met Sverre Lunde Pedersen en Havard B√łkko. Daar wordt het Noorse schaatsen niet veel groter van. We hebben bij de mannen de 1500 en 5000 meter gewonnen en bij de vrouwen de 3 en 5 kilometer. We zijn echt op de goede weg.”

Dat zijn schaatsers nog jong zijn, wil Rykkje niet aanvoeren als ‘excuus’ voor het missen van de Europese allroundtitels. “Ze hebben de toekomst, maar in de topsport heb je geen tijd zat. Eitrem is nu goed, maar dat wil niet zeggen dat hij dat over twee jaar nog is. Als ze goed zijn, moeten ze ‘m pakken. En gelukkig denken ze daar zelf ook zo over.”

“Wat goed is, komt snel”, zegt assistent-coach Robin Derks van Reggeborgh, de ploeg van Roest, over het duel met de Noor dat wat hem betreft wat minder spannend had mogen zijn. “Patrick zei al: voor het publiek was dit leuk, maar voor mij was er geen reet aan. Het wordt nog een mooie strijd de komende jaren.”

Achteraf kon Roest er wel van genieten. “Ik ben blij dat we de Noren hebben laten genieten van het allrounden. Ik hoop dat er weer Noren naar het stadion komen, want ik heb nog nooit in zo’n leeg Vikingskipet gereden. En de tegenstand was er zeker. In het verleden hebben we gezien dat als de Noren goed waren, er meer bezoekers naar het schaatsen kwamen. Ik hoop dat dat weer zo gaat zijn.”

Uiteindelijk gingen de vier titels op de gecombineerde EK sprint en allround allemaal naar Nederland. “Dat is voor Nederland tot op bepaalde hoogte leuk”, zegt Rykkje. “Maar de mensen die het fijn vinden dat er een duel is, zijn ook Nederlanders. Dan is het ook leuk als een keer een ander wint.”