Tennisster Hartono naar tweede ronde kwalificatie Australian Open

Tennisster Arianne Hartono heeft de eerste stap gezet richting een plek in het hoofdtoernooi van de Australian Open. De 26-jarige Nederlandse begon de kwalificatie met een zege in twee sets op Ylena In-Albon uit Zwitserland: 6-4 6-4. Hartono moet drie partijen winnen om, net als vorig jaar, mee te doen aan de Australian Open. In de tweede ronde treft ze de Australische Destanee Aiava.

De geboren Groningse, die Indonesische ouders heeft, maakte een jaar geleden in Melbourne haar debuut op een grandslamtoernooi. Na drie zeges in de kwalificatie moest Hartono het in de eerste ronde afleggen tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. Hartono won de eerste set met 6-2 en stond in de tweede met 4-2 voor, maar gaf de partij alsnog uit handen. Op Roland Garros, Wimbledon en de US Open bleef de huidige nummer 237 van de wereldranglijst in de kwalificaties steken.

Tim van Rijthoven, Gijs Brouwer, Arantxa Rus, Suzan Lamens en Eva Vedder doen net als Hartono mee aan het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst.

Robin Haase probeerde zich te kwalificeren voor het tweede ATP-toernooi van deze week in Adelaide, maar de 35-jarige Hagenaar moest het na een knappe zege op de Hongaar Márton Fucsovics (6-4 6-3) in de laatste kwalificatieronde afleggen tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry.