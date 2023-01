Bogaerts en Jansen in beeld voor World Baseball Classic

In de voorlopige selectie van het Nederlands honkbalteam voor de World Baseball Classic in maart zijn grote spelers uit de Amerikaanse Major League (MLB) opgenomen. Onder anderen Xander Bogaerts en Kenley Jansen maken deel uit van de groep van vijftig spelers.

Andere grote namen uit de MLB die bondscoach Hensley Meulens presenteerde zijn Jurickson Profar, Jonathan Schoop, Chadwick Tromp, Didi Gregorius en Andrelton Simmons. Ozzie Albies is niet op tijd wedstrijdfit en ontbreekt.

De honkballers van Oranje spelen op 8 maart hun eerste wedstrijd op het officieuze WK tegen Cuba in Taiwan. In de twee voorgaande edities bereikte Nederland de halve finales. De definitieve selectie wordt in aanloop naar het toernooi bekendgemaakt. Dan is pas duidelijk of alle grote sterren uit de Major League ook mee mogen doen van hun clubs.