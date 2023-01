Italiaanse toerist overlijdt na ongeval in Dakar Rally

Een Italiaanse toerist is overleden nadat hij werd aangereden door een deelnemer aan de Dakar Rally. Dat heeft de ASO, de organisatie van de woestijnrally, gemeld. Het ongeval gebeurde in de negende etappe, van Riyad naar Haradh in Saudi-Arabiƫ.

De toeschouwer stond “achter een zandduin” op het parcours toen hij werd aangereden en overleed terwijl hij met een helikopter naar een ziekenhuis werd vervoerd, meldde ASO, met de toevoeging dat er nader onderzoek wordt verricht naar de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden.

De Dakar Rally ging op 31 december van start aan de oevers van de Rode Zee. Er wordt meer dan 8000 kilometer verreden, met aankomst op 15 januari in Damman. De rally speelt zich voornamelijk af in woestijngebied, maar trekt toch toeschouwers.