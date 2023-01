Opgave Van Rijthoven in eerste ronde kwalificatie Australian Open

Tennisser Tim van Rijthoven is uitgeschakeld in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. De Nederlander gaf in Melbourne met een blessure op tegen de Zwitser Leandro Riedi in de tweede set bij een achterstand van 6-3 en 3-0. De 25-jarige nummer 111 van de wereld was als achtste geplaatst in de kwalificaties.

Arantxa Rus wist zich bij vrouwen evenmin door de eerste ronde van de kwalificaties te werken. De hoogst geplaatste Nederlandse op de wereldranglijst verloor in twee sets van de Spaanse Jessica Bouzas Maneiro: 4-6 0-6.

Gijs Brouwer en Eva Vedder redden het ook niet. Brouwer verloor met 7-6 (8) 6-4 van de Argentijn Facundo Diaz Acosta. Vedder verloor met 6-2 6-3 van de Oekraïense Katarina Zavatska.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van het eerste grand slam van dit jaar.