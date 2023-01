Pérez ‘op zijn best’ wil gooi doen naar wereldtitel Formule 1

Red Bull-coureur Sergio Pérez wil dit jaar een serieuze gooi doen naar de wereldtitel in de Formule 1. “Ik voel dat ik op dit moment op mijn best ben. Als ik een heel seizoen constant kan zijn en ook de auto van een gelijk niveau is als afgelopen jaar, dan kan ik meestrijden om het kampioenschap”, zegt de Mexicaanse teamgenoot van wereldkampioen Max Verstappen.

Pérez eindigde vorig jaar als derde in het kampioenschap. Hij won twee races (Monaco en Singapore), maar was niet opgewassen tegen de dominante Verstappen, die vijftien grands prix won en zijn tweede wereldtitel veroverde. “Ik startte heel goed in 2022. Ook al hadden we wat betrouwbaarheidsproblemen in het begin, het zag er veelbelovend uit. Ik deed zeker mee in het kampioenschap”, zegt de 32-jarige Mexicaan op de website van de Formule 1.

“Ik had echter een aantal slechte races die me terugwierpen. Halverwege het seizoen glipte het kampioenschap me door de vingers”, aldus Pérez. “Daarom is het zo belangrijk om een heel seizoen constant te zijn. Daar werk ik hard aan. Het zal ook sterk afhangen van hoe comfortabel ik met de auto ben aan het begin van het jaar.”