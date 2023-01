Sainz houdt het toch voor gezien in Dakar Rally

De Spaanse rallyrijder Carlos Sainz heeft alsnog moeten opgeven in de Dakar Rally. Sainz ging in de negende etappe al na 6 kilometer over de kop in zijn Audi. De 60-jarige drievoudig winnaar van de race stapte met pijn in zijn bovenlichaam in een helikopter die hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zou vliegen. Onderweg bedacht hij zich, keerde terug op de plek van het ongeval in de hoop dat de auto nog te herstellen was.

“Helaas bleek de auto dermate beschadigd dat repareren niet mogelijk was”, meldde Sainz op Twitter, nadat de wedstrijd was beĆ«indigd. “Het is met grote spijt dat we de Dakar Rally moeten verlaten, maar het belangrijkste is dat ons niets ernstigs is overkomen”, voegde hij eraan toe en prees de inzet van zijn bijrijder, Lucas Cruz.

Sainz won in deze Dakar Rally de eerste etappe, zijn 42e dagsucces in de woestijnrally. De Dakar-veteraan was in de etappes daarna op grote achterstand gereden en speelde geen rol meer in het algemeen klassement.