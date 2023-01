Tennisser Van Rijthoven gaf op vanwege nieuwe rugklachten

Tennisser Tim van Rijthoven heeft in de kwalificaties voor de Australian Open moeten opgeven vanwege rugklachten. “Dit gebeurt me veel te vaak, dus we gaan het thuis grondig laten onderzoeken”, meldt de 25-jarige nummer 111 van de wereld via Instagram. Van Rijthoven stond dinsdag in de eerste ronde van de kwalificaties met 6-3 en 3-0 achter tegen de Zwitser Leandro Riedi toen hij opgaf.

Voor Van Rijthoven staat over een maand het ABN AMRO Open in Rotterdam op het programma. Ook is hij geselecteerd voor de komende ontmoeting met Slowakije in de Daviscup, op 4 en 5 februari in Groningen.

Van Rijthoven kende vorig jaar zijn doorbraak door het grastoernooi van Rosmalen te winnen. Kort daarna bereikte hij de vierde ronde op Wimbledon.