Tweede etappezege trucker Van Kasteren in Dakar Rally

Janus van Kasteren heeft zijn tweede dagsucces in de Dakar Rally binnen. De Brabander won de negende etappe, een 358 kilometer lange woestijnproef in Saudi-Arabiƫ. Hij klokte in zijn Iveco aan de finish 3 uur, 40 minuten en 52 seconden en was ruim 3 minuten sneller dan een andere Nederlander, Pascal de Baar. De Tsjech Jaroslav Valtr eindigde als derde op ruim 4 minuten.

De Tsjechische klassementsleider Ales Loprais kwam 11 minuten na Van Kasteren binnen en zag zijn voorsprong slinken. Hij heeft nog een marge van 26.54 minuten op Van Kasteren. Martin van den Brink verspeelde veel tijd; hij kwam ruim 40 minuten na zijn teamgenoot uit het Iveco-team van manager Gerard de Rooy in het bivak aan.