Aanvoerder Schagen vindt wildcard WK handbal dik verdiend

Bobby Schagen had zich al neergelegd bij een winter zonder WK handbal, maar tot zijn grote verbazing kreeg het Nederlands mannenteam afgelopen zomer een wildcard voor deelname aan de komende eindronde in Polen en Zweden.

“Het kwam voor mij volledig uit de lucht vallen’’, zegt de aanvoerder van Oranje op Papendal, waar het team zijn laatste training afwerkte voor het WK, dat vrijdag begint met een wedstrijd tegen Argentinië. “Ik wist niet eens dat er wildcards werden verdeeld. Ik had ook liever het WK gehaald via competitie, maar helaas hadden we de pech dat we voor de play-offs Portugal lootten, de sterkst denkbare tegenstander. Bij nader inzien was ik toch wel heel blij, want we hebben op het EK vorig jaar heel attractief en goed gespeeld. Die wildcard is dik verdiend.”

En dus mag de 32-jarige rechterhoekspeler alsnog het hoogtepunt van zijn interlandcarrière meemaken. “Het is zeker een bekroning, maar als we drie keer verliezen in de poule, is het geen hoogtepunt meer. Ik denk echter dat we zeker een kans hebben die groepsfase te overleven”, zegt de Amsterdammer, die speelt bij het Duitse Lemgo.

“Noorwegen is wel de grote favoriet in onze poule, want dat is gewoon een van de beste handbalploegen. Maar tegen Argentinië en Noord-Macedonië ligt het open. We hebben de laatste oefenstage net achter de rug en de resultaten waren misschien niet geweldig, maar ik vind dat we er goed voor staan. We hebben al een veel beter niveau dan vorig jaar voor het EK.”

Schagen hoopt op een klik van de handballers met de Zweed Staffan Olsson, die sinds kort de bondscoach is. “Hij is een legende. Iedereen in de handbalwereld kent hem. Ik vind het mooi dat iemand met zo’n statuur met onze ploeg wil werken. Je merkt aan de details die hij overbrengt dat hij een hele grote speler is geweest.”