Djokovic stopt trainingswedstrijd tegen Medvedev uit voorzorg

Novak Djokovic heeft vijf dagen voor de start van de Australian Open een trainingswedstrijd tegen de Rus Daniil Medvedev voortijdig beëindigd. Dat deed de negenvoudig kampioen uit Servië uit voorzorg, zo bekende hij na afloop.

“Ik voelde het een beetje trekken en wilde niets riskeren”, zei Djokovic tegen Australische media over de klachten aan zijn linkerbeen. Het oefenpotje tegen Medvedev duurde iets meer dan een half uur, terwijl een duel van 75 minuten gepland stond. “Ik heb hem mijn excuses aangeboden en hij begreep het.”

Djokovic raakte vorige week in Adelaide licht geblesseerd, ook tegen Medvedev. Hij liet zich toen behandelen aan zijn linkerhamstring en pakte uiteindelijk de titel.

De 35-jarige Djokovic is de nummer 5 van de wereld. Hij gaat de komende weken op voor zijn 22e grandslamtitel in totaal. Vrijdag speelt hij nog een trainingswedstrijd tegen Nick Kyrgios. Die wordt gespeeld in een volle Rod Laver Arena, het hoofdstadion waar bijna 15.000 mensen in kunnen.